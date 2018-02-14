أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، مساء اليوم الأربعاء، عن تعليق الدراسة غدا الخميس في جميع المدارس التابعة لها.
وقالت الإدارة في بيان لها: “إنه نظراً للظروف الجوية، وحسب توقعات الأرصاد الجوية، ولسلامة الطلاب والطالبات، تعلن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة تعليق الدراسة ليوم غد الخميس ٥/٢٩ في جميع مدارسها”.
وعلى جانب آخر، وجّه مدير الجامعة الإسلامية بتعليق الدراسة ليوم غدٍ في الجامعة بما في ذلك الفترة المسائية، والمعاهد والدور بالمدينة المنورة، وذلك نظراً لارتفاع مستوى الرياح المثيرة للغبار في المنطقة، وحفاظاً على سلامة أبنائنا الطلاب، فيما وجهت إدارة التدريب التقني والمهني بتعليق الدراسة لجميع الوحدات التدريبية الحكومية والأهلية بالمنطقة. وفق “أخبار 24”.