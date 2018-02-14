شاهد.. اكتشاف منحوتات صخرية في الجوف لجِمال بالحجم الطبيعي تعود لألفي سنة

عُثر في منطقة الجوف شمال غرب المملكة على موقع أثري يحتوي على منحوتات صخرية يُعتقد أن عمرها يقارب أو يزيد على ألفي سنة، ضمن أعمال البعثة السعودية الفرنسية المشتركة في موقع دومة الجندل بمنطقة الجوف.
واكتُشف في الموقع ما يقارب 12 منحوتة لجمال نُحتت على وجه الصخور في أحجام مقاربة للحجم الطبيعي للجمل، وبتفاصيل غاية في الدقة.
وأُطلِق على الموقع الأثري اسم “موقع الجمل”، حيث تطرق للكشف تقرير علمي قد نشر في حولية الأطلال الصادرة عن قطاع الآثار والمتاحف بهيئة السياحة والتراث الوطني السعودية بالتزامن مع مجلة Antiquity التابعة لجامعة كامبردج البريطانية.
وقد وُثق اكتشاف الموقع وما يتضمنه من رسوم وفنون صخرية في محاضرة التي رئيس الجانب الفرنسي في البعثة الدكتور قيوم شارلوكس في ملتقى آثار المملكة العربية السعودية الأول الذي أقيم مؤخرا بالرياض، كما نشر الفريق السعودي في البعثة والذي يمثله حسين الخليفة وَ ثامر المالكي بحثا عن أعمال البعثة في (حولية أطلال) الصادرة عن الهيئة.
وخلصت نتائج المسح الأثري لمواقع الفنون الصخرية في الجوف إلى أنّ أغلبها يتركز حول مواقع البحيرات القديمة ودروب التجارة القديمة.وفق “أخبار 24”.