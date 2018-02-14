وثقت كاميرات المراقبة المثبّتة في مدرسة الفارابي الابتدائية للبنين في تبوك، عملية إنقاذ قام بها معلم لطالب تعرض للاختناق بسبب ابتلاعه قطعة معدنية.
وأظهر المقطع المتداول معلما يُدعى نايف البلوي يمسك بطالب يعاني من الاختناق إثر ابتلاعه قطعة معدنية تسبّبت في غلق منافذ التنفس عنده وسط محاولات لإعادتها للخارج من قبل المعلم الذي يعمل وكيلا في المدرسة.
وأبان المقطع الصور قيام المعلم بالضرب على أسفل رقبة الطالب من الخلف عدة مرات حتى يساعد الطالب على إخراج القطعة المعدنية من فمه، وهو ما نجح فيه، فما كان من الطالب بعد أن استعاد عافيته إلا أن قام بتقبيل رأس المعلم شاكرا له إنقاذ حياته.
بعد عناية الله الأستاذ /نايف خليف البلوي ينقذ حياة طالب بأحدى مدارس منطقة تبوك تعرض لانسداد مجرى التنفس لابتلاعه قطعة بلاستيك بطريق الخطأ pic.twitter.com/jlooUHj2LW
— عبدالله البلوي (@Abu_muhammad778) ١٤ فبراير، ٢٠١٨