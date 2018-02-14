شاهد .. عمل سحري مرسل عبر طرد بريدي للمدينة.. والجمارك تستعين بـ”الهيئة” لإبطاله

استعان جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة بأعضاء لجنة مكافحة السحر والشعوذة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة لفك عمل سحري تم إرساله في طرد بريدي.
وكان رجال الجمارك قد قاموا بضبط أحد الطرود البريدية المرسلة من خارج المملكة، وبه أعمال سحرية، لتتم الاستعانة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا الأمر.
وأوضح بيان رسمي أنه بعد فحص أعضاء اللجنة للطرد المرسل، تبين أنه يحتوي على عدد من أعمال العطف والصرف يُستهدف به أشخاص كتبت عليها أسماؤهم، بهدف إيذائهم و إلحاق الضرر بهم، فيما تمكن الأعضاء من فك العمل السحري وإبطاله.
وفي هذا السياق، طالب مدير عام هيئات المنطقة، الدكتور سلطان المطوع، كافة فئات المجتمع التعاون مع لجنة مكافحة السحر والشعوذة والإبلاغ عن السحرة و المشعوذين وكذلك المخالفات المتعلقة بالسحر والشعوذة ومكافحة هذه الجرائم التي تخلّ بالعقيدة وتلحق الأذى بالناس.
وفق”اخبار24″.