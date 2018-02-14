أكّد وزير الطاقة والثروة المعدنية خالد الفالح، اليوم الأربعاء، أن معدل النمو العالمي على النفط سيرتفع إلى 4% نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن الطلب على النفط سيرتفع إلى 15 مليون برميل في الثلاث سنوات المقبلة.
وأوضح، خلال مؤتمر صحفي عقده بحضور وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، عقب توقيع مذكرة تفاهم بين المملكة وروسيا في مجال الطاقة، أن الرياض وموسكو لهما دور تاريخي في استقرار أسواق النفط العالمية.
وأضاف الفالح أن المملكة تسعى لاستخدام الطاقة النووية، وذلك بهدف استخدامها في الأغراض السلمية بالتعاون مع روسيا من خلال استثمارات مشتركة يدعمها صندوق الاستثمارات العامة في البلدين.
وأبان أن خادم الحرمين الشريفين حثّ الجميع على التعاون باستمرار لاستقرار أسعار النفط، مشيرا إلى أنه تمت مناقشة التغير المناخي مع الجانب الروسي.
من جهته، أكّد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن روسيا تسعى للاستثمار المباشر مع المملكة لدعم رؤية 2030، مشيرا إلى أن هناك مشاريع كثيرة مشتركة مع “أرامكو السعودية”.
وأوضح أن المباحثات جاءت مثمرة مع الجانب السعودي للاستثمار في قطاع الطاقة، مؤكدا أن التنسيق المشترك يدعم استقرار أسعار النفط. وفق”أخبار24″.