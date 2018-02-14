حذر الأمن العام من التعامل مع حسابات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي تنتحل صفة وأسماء شخصيات اعتبارية أو رسمية.
وأوضح الأمن العام عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن الهدف من تلك الحسابات هو الحصول على أموال أو معلومات.
وأهاب الأمن العام بالمواطنين والمقيمين بالإبلاغ عنها، لاتخاذ ما يلزم تجاهها.
أخي المواطن .. أخي المقيم
بناءً على ما لوحظ في الآونة الأخيرة من إنشاء حسابات وهمية على وسائل التواصل الإجتماعي تنتحل صفة وأسماء شخصيات اعتبارية أو رسمية هدفها الحصول على أموال أو معلومات فإن الأمن العام يحذر من هذه الحسابات والتعامل معها ويهيب بالجميع الإبلاغ عنها . pic.twitter.com/nw2VMO6aGG
— الأمن العام (@security_gov) February 14, 2018 وفق”أخبار24″.