أعلنت شركة الخطوط العربية السعودية عن إطلاق مبادرة نوعية ومشروع استراتيجي جديد، لتكون مصنفة كشركة خمسة نجوم، وضمن Top 5 عالميا، لافتة إلى أنه تم وضع جدول زمني لتنفيذ هذا المشروع.
وقال مدير عام الخطوط السعودية المهندس صالح الجاسر، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأربعاء لإطلاق مشروع الشركة إنه سيتم إحداث تطوير جذري في تجربة السفر بكافة مراحلها.
وحول أسعار التذاكر، أوضح الجاسر أن من يحصل على المقعد اليوم هو من يحجز مبكراً، أو من يأتي متأخراً ويستطيع أن يتحمل السعر المرتفع.
وأضاف: “متوسط أسعار تذاكر الطيران أصبح أقل من السابق، ومن لديه مرونة في الوقت وتخطيط أفضل سيحصل على أسعار أفضل بكثير من الآخرين، ولن يحصل على المقعد في آخر لحظة من لديه اتصال بل سيحصل عليه من يدفع أكثر”.وفق “أخبار 24”.