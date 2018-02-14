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أعلن الديوان الملكي في بيان له اليوم الأربعاء وفاة الأمير عبدالعزيز بن بندر بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود.
وأضاف الديوان أن الصلاة على الفقيد يوم غد الخميس الموافق 29 / 5 / 1439هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض .
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