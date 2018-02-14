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أخبار محلية > شاهد .. خادم الحرمين يستقبل وزير الطاقة الروسي ووزير الأمن بالبوسنة والهرسك

شاهد .. خادم الحرمين يستقبل وزير الطاقة الروسي ووزير الأمن بالبوسنة والهرسك

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الخرج اليوم - عبدالرحمن البعيجان :

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمكتبه بقصر اليمامة اليوم الأربعاء وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك، كما استقبل وزير الأمن بجمهورية البوسنة والهرسك دارقان ميكتيتش.

وبحث خادم الحرمين الشريفين مع الوزير الروسي العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيز وتطوير التعاون بينهما في مجالات الطاقة، خاصة فيما يتعلق بسبل إعادة التوازن لسوق النفط العالمي.

حضر استقبال وزير الطافة الروسي وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ووزير الدولة الدكتور مساعد العيبان، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير الدولة للشؤون الخارجية نزار بن عبيد المدني، وسفير روسيا بالمملكة سيرجي كوزلوف.

فيما بحث خادم الحرمين الشريفين مع وزير الأمن بجمهورية البوسنة والهرسك العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنمية وتعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية في كل من البلدين، بحضور وزير الداخلية، وعدد من الوزراء، بجانب سفير البوسنة والهرسك لدى المملكة سناهيد بريستريتش.

خادم الحرمين يستقبل وزير الطاقة الروسي ووزير الأمن بالبوسنة والهرسك

خادم الحرمين يستقبل وزير الطاقة الروسي ووزير الأمن بالبوسنة والهرسك

خادم الحرمين يستقبل وزير الطاقة الروسي ووزير الأمن بالبوسنة والهرسك

خادم الحرمين يستقبل وزير الطاقة الروسي ووزير الأمن بالبوسنة والهرسك

بالصور.. خادم الحرمين يستقبل وزير الطاقة الروسي ووزير الأمن بالبوسنة والهرسك

وفق”اخبار24″.

شاهد .. خادم الحرمين يستقبل وزير الطاقة الروسي ووزير الأمن بالبوسنة والهرسك

14/02/2018
أخبار محلية
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