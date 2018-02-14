“حساب المواطن” يوضح معنى الحالات التي تظهر على البوابة الإلكترونية

أوضح برنامج حساب المواطن معنى عدد من الحالات التي تظهر على حسابات المستفيدين على بوابة البرنامج الإلكترونية، خلال مرحلة إيداع كل دفعة.
وأبان البرنامج أن الحالة (وُجهت) تعني بأن عملية الإيداع تحت الإجراء، وأن الحالة (مدفوعة) تعني بأنه تم إيداع المبلغ للمستفيد على حساب الآيبان المسجل في البوابة.
وأضاف أن الحالة (مرفوضة) تعني بأنه لم يتم إيداع المبلغ للمستفيد، فيما تعني الحالة (في الانتظار) بأن المبلغ معلق لعدم نشاط الحساب البنكي، ويلزم المستفيد الدخول على البوابة والضغط على أيقونة “استئناف المدفوعات” بعد التأكد من تنشيط الحساب.
وفق”أخبار24″.