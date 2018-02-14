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“حساب المواطن” يوضح معنى الحالات التي تظهر على البوابة الإلكترونية

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الخرج اليوم - عبدالعزيز البياهى :

أوضح برنامج حساب المواطن معنى عدد من الحالات التي تظهر على حسابات المستفيدين على بوابة البرنامج الإلكترونية، خلال مرحلة إيداع كل دفعة.

وأبان البرنامج أن الحالة (وُجهت) تعني بأن عملية الإيداع تحت الإجراء، وأن الحالة (مدفوعة) تعني بأنه تم إيداع المبلغ للمستفيد على حساب الآيبان المسجل في البوابة.

وأضاف أن الحالة (مرفوضة) تعني بأنه لم يتم إيداع المبلغ للمستفيد، فيما تعني الحالة (في الانتظار) بأن المبلغ معلق لعدم نشاط الحساب البنكي، ويلزم المستفيد الدخول على البوابة والضغط على أيقونة “استئناف المدفوعات” بعد التأكد من تنشيط الحساب.

صوره

وفق”أخبار24″.

“حساب المواطن” يوضح معنى الحالات التي تظهر على البوابة الإلكترونية

14/02/2018
أخبار محلية
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