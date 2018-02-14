المملكة تعلن تخصيص 1.5 مليار دولار لإعادة إعمار العراق

أعلن وزير الخارجية عادل الجبير عن تخصيص المملكة مليار دولار لمشاريع إعادة الإعمار عن طريق الصندوق السعودي للتنمية، و500 مليون دولار لتمويل الصادرات السعودية للعراق.
وقال الجبير: “إن هذا التخصيص والدعم جاء بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحريصين على الوقوف مع العراق في كافة أزماته والمساهمة في استعادة وضعه الطبيعي”.
وأشار الجبير خلال مؤتمر إعادة إعمار العراق والمنعقد في دولة الكويت، إلى العلاقات التاريخية وروابط القربى والجوار بين المملكة والعراق الشقيق، مؤكداً وقوف المملكة الدائم مع العراق بكافة أطيافه وأعراقه ليكون عراقاً مستقلاً موحداً ينعم بالأمن والاستقرار والازدهار.
وتستضيف الكويت أعمال مؤتمر إعادة إعمار العراق، بعد إطلاق دعوات عدة لبدء البناء والتعمير بعد مرور شهرين على إعلان بغداد انتهاء الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي.
وأعلن أمير الكويت أن بلاده ستخصص مبلغ ملياري دولار وفق آلية الصندوق الكويتي لإعمار العراق وتشجيع الاستثمار فيه.
فيما تعهدت الإمارات بتقديم 500 مليون دولار لإعادة إعمار العراق، وأعلنت تركيا تقديمها 5 مليارات دولار على شكل قروض واستثمارات، فيما قالت ألمانيا إنها ستقدم للعراق مساعدات قيمتها 350 مليون يورو.