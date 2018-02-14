شرطة الرياض توقع بلصين نشلا بطاقة صراف مواطن وحولا 96 ألف ريال من حسابه

تمكنت شرطة الرياض من الإطاحة بمواطن ومقيم يمني نشلا محفظة مواطن وحولا باستخدام بطاقة الصراف الخاصة به 96 ألفا كانت في حسابه، كما ضبطت مقيما إثيوبيا امتهن بيع وترويج الخمور.
وكان مركز شرطة منفوحة تلقى بلاغاً من قبل مواطن، يفيد أن محفظة النقود الخاصة به تعرضت للنشل، وأن السارق تمكن من تحويل 96 ألف ريال من حسابه، وبمباشرة التحريات والمتابعة نجحت القوة المكلفة من التوصل لهوية الجناة والقبض عليهم، وهما اثنان أحدهما مواطن والثاني وافد من الجنسية اليمنية، جرت إحالتهما لجهة الاختصاص.
فيما تمكنت قوة تابعة لمركز شرطة منفوحة من القبض على وافد إثيوبي مخالف امتهن ترويج الخمور المصنعة محلياً، وعثر بحوزته على 120 قارورة معبأة بالمسكر، كما ضبطت أكثر من 100 مخالف لأنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود، وجرت إحالتهم جميعاً إلى جهة الاختصاص.