نظرت المحكمة الجزائية قضية الداعشي قاتل ابن عمه أيام عيد الأضحى عام 1436هـ والتي اشتهرت بمقطع متداول “تكفى يا سعد”، في أول جلسة للمحكمة في هذه القضية، وطالب المدعي العام بتطبيق حد الحرابة على المتهم بالقتل تعزيراً.
وكان المواطن الداعشي وشقيقه استدرجا ابن عمهما فايز مدوس العنزي خلال أيام عيد الأضحى بمحافظة الشملي بحائل، وهو من منسوبي القوات المسلحة، ثم غدرا به وقتلاه رمياً بالرصاص ووثقا ذلك بمقطع فيديو، كما ارتكبا جريمتين أخريين، ثم قتلا العريف بمرور محافظة الشملي عبدالإله سعود الرشيدي بإطلاق النار عليه.
وكانت قوات الأمن حينها تتبعت الجانيين، وحاصرتهما في مكان اختبائهما في منطقة جبلية بالقرب من قريبة ضرغط بمحافظة الشملي، إلا أنهما رفضا التسليم، وتبادلا إطلاق النار مع قوات الأمن، ما دفعها للتعامل بمقتضيات الموقف، ونتج عن ذلك مقتل أحد الشقيقين، واستشهاد أحد أفراد جهازالأمن، هو الجندي نايف زعل الشمري. وفق”اخبار24”.