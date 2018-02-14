أكد حسين القحطاني المتحدث باسم هيئة الأرصاد استمرار تأثير موجة الغبار على مناطق المملكة خاصة الرياض والشرقية حتى مساء اليوم الأربعاء.
وأوضح القحطاني في مداخلة مع “الإخبارية”، أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا ملموسا على وسط وشرق المملكة مصحوباً برياح مثيرة للأتربة والغبار وتدن في مدى الرؤية لأقل من 2 كم.
وبين أن التوقعات تشير إلى أن أجواء المملكة ستشهد غدا الخميس استقراراً نسبياً مع انخفاض كبير في درجات الحرارة على مجمل المناطق.
ولفت إلى أن هيئة الأرصاد تنسق مع جميع الجهات المختصة وتمرر إليهم المعلومات بشكل مفصل ومستمر.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد حذرت سكان منطقة الرياض من رياح مثيرة للغبار والأتربة تشهدها المنطقة اليوم. وفق”اخبار24”.