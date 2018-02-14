وجهت وزارة الصحة عدداً من النصائح للمواطنين والمقيمين للحفاظ على سلامتهم من الغبار الذي تشهده بعض مناطق المملكة.
وأوضحت الوزارة أن الغبار يعتبر من ملوثات البيئة وله عدة أضرار لاحتوائه على جسيمات كحبوب اللقاح والميكروبات.
وأبانت أنه للوقاية من الغبار يجب إغلاق أبواب ونوافذ المنزل بإحكام، وتجنب التعرض للغبار إلا للضرورة القصوى، والحرص على ارتداء الكمامات ذات التصفية للهواء مع تغييرها باستمرار، فيما أوضحت المديرية العامة للمرور أنه ينبغي على قائدي المركبات إغلاق النوافذ بشكل جيد مع تشغيل التكييف وقت الغبار.
ونبهت الوزارة مرضى الربو إلى ضرورة حمل بخاخ الربو الإسعافي الموسع للشعب الهوائية دوماً، والالتزام بأخذه في حال كان بوصفة طبية، والتوجه إلى أقرب مركز طوارئ في حال كانت الأزمة شديدة ولم تستجب للبخاخ.
وأكدت الوزارة رفع جاهزية المستشفيات والمراكز الصحية لتقديم الخدمات الطبية للمتأثرين من موجة الغبار، مشيرة إلى أن أطباءها جاهزون لاستقبال الاستشارات الطبية عبر الرقم 937 على مدار الساعة.
وفق”اخبار24″.