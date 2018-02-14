ألزمت محكمة التنفيذ بجدة طبيباً وطبيبة بتنفيذ حكم صادر من الهيئة الشرعية الطبية بشؤون جدة، يقضي بدفع مبلغ 300 ألف ريال لمقيمة سودانية، بعد تسببهما بخطأ طبي أدى لفقدانها وظائف 3 من أعضائها.
وكانت المقيمة تقدمت بشكوى للمديرية العامة للشؤون الصحية بمحافظة جدة، ضد مستشفى خاص، طالبت فيه بتعويضها بعد تسبب طبيبين بمستشفى خاص هما الدكتور “م. ن” السوري الجنسية والدكتورة “ن.س” المصرية الجنسية بخطأ طبي، أدى لفقدانها وظائف الرحم والكلية وأحد الحالبين.
وألزم الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف بدفع 300 ألف ريال كدية لصالح الشاكية لفقدانها وظائف الأعضاء المذكورة، على أن يدفع الدكتور “م.ن” 75 ألف ريال دية عن تضرر الكلية، و75 ألف ريال كدية عن تضرر أحد الحالبين، على أن تدفع الدكتورة “ن.س” 50% من دية الرحم 75 ألف ريال.
وكانت المحكمة أوقفت الخدمات عن الطبيبين المدانين، ومنعتهما من السفر بعد تهربهما من السداد، كما منعت الجهات الحكومية من التعامل معهما، بالإضافة لإيقاف مستحقاتهما لدى الجهات الحكومية لحين السداد. وفق”اخبار24″.