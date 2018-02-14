شاهد .. فتاة تروج عبر “سناب” لكريم بشرة يحتوي على الذهب وسعره يتجاوز الـ5 آلاف.. و”الغذاء والدواء” تؤكد أنه مخالف

حذر استشاري أمراض جلدية من كريم للبشرة، أعلنت عنه فتاة عبر مقطع ترويجي بحسابها في “سناب شات”، وتقدم الاستشاري ببلاغ لهيئة الغذاء والدواء التي تفاعلت بدورها مع الشكوى وأكدت أن الإعلان مخالف.
وعلق الطبيب سلطان الخنيزان على المقطع قائلاً: “شاهدت فيديو عن فوائد مزعومة لكريم يحتوي على الكولاجين والذهب بسعر مبالغ فيه مع ادعاءات علاجية كثيرة وكبيرة، وعلميا أملاح الذهب مادة سامة للجسم، وقد تسبب فشل كلوي وقد يترسب في الجلد ولا فائدة له في الجلد وأتمنى التعليق من هيئة الغذاء والدواء السعودية”.
وأظهر مقطع الفيديو عبوة الكريم البالغ ثمنها أكثر من 5 آلاف ريال، وسمع فيها صوت أحد الأشخاص يتحدث عن المنتج، قائلاً بأنه من مادة المشيمة ويحافظ على البشرة.
بدورها تفاعلت الهيئة العامة للغذاء والدواء مع تغريدة الاستشاري، وأكدت أن الإعلان مخالف، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات النظامية حيال ذلك.
وفق”اخبار24″.