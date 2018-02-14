ظهر مقطع فيديو رد فعل الأمير الوليد بن طلال، على مطالبة أحد جماهير الهلال له بجلب البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم ولاعب ريال مدريد الإسباني، لصفوف الزعيم.
وكان الوليد بن طلال، عضو شرف نادي الهلال، راكباً في سيارته بعد خروجه من ملعب جامعة الملك سعود عقب انتهاء مباراة الهلال والعين الإماراتي في دوري أبطال آسيا، والتفت حوله الجماهير وقال له أحدهم: “أبو خالد نبي الدون.. نبي تجيبلنا كريستيانو”، ليشير إليه الوليد بأن اللاعب ثمنه مرتفع للغاية.
يذكر أن مباراة الهلال والعين انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، في أولى مبارياتهما في دوري المجموعات بدوري أبطال آسيا.
وفق”أخبار24″.