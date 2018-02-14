سمحت الجهات المعنية في المملكة باستخدام السيارات الكهربائية؛ حيث منحت شهادات مطابقة بشكل فردي لـ3 سيارات استوردت للاستخدامات الشخصية، فيما سيسمح للتجار بالاستيراد خلال نحو 5 أشهر من الآن.
وكشف المتحدث باسم الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس طامس الحمادي، أن السيارات الثلاث التي منحت شهادات مطابقة توافرت فيها جميع شروط اللائحة الفنية المعتمدة أخيراً، مشيراً إلى أنها تمت بالتنسيق مع مصلحة الجمارك.
وأوضح الحمادي وفقاً لـ “الاقتصادية”، أن الهيئة تعمل على نشر متطلبات النماذج للأغراض التجارية، مبيناً أن اللائحة الفنية للسيارات الكهربائية ستدخل حيز التنفيذ في الثاني من يوليو المقبل بعد أن اعتمدت من مجلس الإدارة. وفق”أخبار24”.