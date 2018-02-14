شاهد : موجة غبار شديدة على الرياض.. وتوقعات بمناخ غير مستقر اليوم

حذرت الهيئة العامة للأرصاد سكان منطقة الرياض من رياح مثيرة للغبار والأتربة تشهدها المنطقة اليوم (الأربعاء)، فيما شهدت مدينة الرياض في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، موجة غبار شديدة أثرت على الرؤية الأفقية في الطرق الرئيسية.
وأوضح نظام الإنذار المبكر أن مدن المجمعة والزلفي والغاط ستشهد أتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام الرؤية، وذلك بسبب استمرار نشاط الرياح السطحية الذي سيؤدي إلى تدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية، قد تصل إلى أقل من 1 كم أو شبه انعدام للرؤية، مشيراً إلى أن الحالة قد تمتد للعاصمة الرياض.
من جانبه، قال رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة الدكتور عبدالله المسند، إن المملكة تعيش اضطرابات جوية شبه عنيفة بدأت أول أمس (الإثنين) وستستمر حتى منتصف الأسبوع القادم.
وأضاف المسند في مداخلة لبرنامج “معالي المواطن”، أن الاضطرابات الجوية يقصد منها هبوب رياح نشطة مع غبار، وتكون سحب وأمطار واختلاف في درجات الحرارة بين ارتفاع وانخفاض، حيث سيعيش الناس الفصول الأربعة خلال 24 ساعة.
وأشار إلى أن الحرارة التي عاشها سكان الرياض أمس ووصلت إلى 36 درجة قد تنخفض اليوم إلى 25 درجة، وعلى سكان الرياض مراعاة ذلك في اللبس واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الغبار، مبيناً أن الرياح المثيرة للغبار لن تهدأ إلا يوم الخميس، متوقعاً حالة مطرية أوسع مكاناً وأطول زماناً على المناطق الشمالية، بما فيها مكة والمدينة والقصيم والجوف وتبوك.
فيديو | شبه انعدام الرؤية على مدينة #الرياض.. وتوقعات #الأرصاد باستمرار الحالة حتى الـ 10 صباحا#الإخبارية #غبار_الرياض pic.twitter.com/1yQOdmVoPD
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ١٤ فبراير، ٢٠١٨ وفق”أخبار24″.