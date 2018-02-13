اختتمت دورة أساسيات التصوير الفوتوغرافي التي نظمها مركز الحي المتعلم بمحافظة #الخرج للمدرب المصور الفوتوغرافي الأستاذ إبراهيم عبدالرحمن التميمي بمقر المركز بمتوسطة عبدالكريم الجهيمان بحي السهباء بمدينة السيح ، اشتملت الدورة على العديد من المحاور منها : أخلاقيات التصوير ، والجانب التقني من خلال أنواع الكاميرات والعدسات ومثلث التعريض الضوئي وأنواع الإضاءة و التصوير، وأهم قواعد التصوير الفنية ، وفي ختام الدورة تم تسليم المتدربين شهادات حضور الدورة بحضور قائد المركز الأستاذ صالح الحبابي .
الجدير بالذكر أن مركز الحي المتعلم ” بنين ” هو أول مركز في محافظة الخرج ويقدم العديد من الدورات التدريبية المجانية من خلال حسابهم في تويتر : @almutaealim