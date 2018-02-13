قال المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية خالد أبا الخيل، اليوم (الثلاثاء)، إن الدوائر المختصة بالوزارة تنسق مع الجهات المختصة للتعرف على هويات المشاركين في تصوير مقطع فيديو مخالف للآداب العامة واستخدموا فيه عددا من الأطفال.
وشدّد على أن المقطع المسيء يُعد مخالفة لنظام حماية الطفل من الإيذاء، الذي يحظر إنتاج وعرض وتداول ونشر أي عروض مرئية للأطفال تتضمن مخالفة للآداب.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين بعد التعرف على هوياتهم.
يأتي ذلك بعد تصريح هيئة حقوق الإنسان التي أكدت بدورها أنها شرعت في اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المقطع الذي أثار استياء كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.وفق “أخبار 24”.