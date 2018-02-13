العثور على مواطن فُقد في صحراء تبوك قبل عدة أيام

أعلن فريق “غوث” للإنقاذ أنه عثر بالتعاون مع الجهات الأمنية بشرطة تبوك ومركز شرطة المعظم، على شاب سعودي فُقد في صحراء تبوك قبل عدة أيام، مؤكداً أنه على قيد الحياة.
وأشار الفريق إلى العثور على المفقود بعد تتبع خطواته، حيث وُجد في جبل باحثاً عن ظل.
من جانبها، أعلنت جمعية “عون” للإنقاذ العثور على الشاب المفقود، حيث أوضحت أنه تم نقله للمستشفى لإجراء الإسعافات الأولية.
وتفاعل آلاف المغردين مع وسم “البحث عن حسام في صحراء تبوك” تضامناً مع معاناة المواطن، موضحين أنه يدعى “حسام السلمي”، وأنه خرج من منزله بمكة المكرمة مساء الخميس الماضي، قبل أن يتصل بذويه يوم السبت ويبلغهم أنه خرج عن الطريق العام لطريق صحراوي وتعطلت سيارته وتاه عن الطريق.
وأضافوا أن أسرة حسام أبلغت الجهات الأمنية بالواقعة، التي بدورها قامت بتحديد موقعه من برج الاتصالات بهجرة المعظم، وباشرت الأجهزة الأمنية وفرق الإنقاذ والمتطوعون جهود البحث عنه.وفق “أخبار 24”.