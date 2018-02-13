نجحت الجهات الأمنية بمنطقة القصيم في الإيقاع بمواطن خمسيني وإلقاء القبض عليه، بعد العثور على جثة مواطن في العقد الثالث من عمره داخل حقيبة في الحي الصناعي بمدينة بريدة.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة القصيم، أن الدوريات الامنية باشرت صباح الإثنين 19/ 5/ 1439هـ بلاغاً، أفاد بوجود جثة داخل حقيبة مغلقة بالحي الصناعي، حيث جرى استكمال الإجراءات الأولية اللازمة بمشاركة المختصين بالشرطة والنيابة العامة وخبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي، واتضح أن الجثة تعود لمواطن في العقد الثالث من العمر.
وأضاف المتحدث، أن التحريات أسفرت عن الاشتباه في مواطن خمسيني وبالقبض عليه والتحقيق معه، أقر بمسؤوليته عن وضع الجثة داخل الحقيبة ونقلها من شقة سكنية كان بها مع المجني عليه قبل وفاته، وبتفتيش الشقة عُثر على عبوات من العرق المسكر وبعض المواد المخدرة، جرى إيداعه التوقيف وإحالته للنيابة العامة لاستكمال اللازم.وفق “أخبار 24”.