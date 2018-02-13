أكد مدير العلاقات العامة والإعلام بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة تركي الذيب ألا صحة لما يتم تداوله حول هبوط طائرة خارج المطار بسبب العواصف الترابية التي تشهدها جدة.
وأوضح أن الفيديو المتداول بهذا الشأن قديم، والتُقط من داخل مطار الملك عبدالعزيز في سبتمبر 2015، أثناء العاصفة الرملية التي ضربت المحافظة آنذاك.
وأضاف أن السيارات التي ظهرت في المقطع تابعة للمكتب التنفيذي في المطار الخاص بكبار الشخصيات.
وكان مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لهبوط طائرة خارج مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، قائلين إن سبب هبوطها هو الغبار الكثيف الذي غطى سماء جدة، وهو ما أوضحه مدير العلاقات العامة بالمطار.
وفق “أخبار 24”.