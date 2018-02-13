رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، جلسة مجلس الوزراء التي عقدها بعد ظهر اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وقرر المجلس الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 21 / 3 / 1436هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.
كما أقرَّ المجلس تعديل تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (332) وتاريخ 16/ 10/ 1433هـ، وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الثقافة والإعلام وعلى التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بهذا الخصوص وذلك على النحو الوارد في القرار.
ووافق المجلس على تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بهذا الشأن.وفق “أخبار 24”.