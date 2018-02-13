حذر نظام الإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد وحماية البيئة من أتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام في الرؤية الأفقية على منطقة الرياض وعددٍ من المناطق.
وأصدر الإنذار المبكر تنبيهاً متقدماً أوضح من خلاله أن هذه الحالة في الرياض ستشمل الخرج والمزاحمية والمجمعة وثادق ورماح والأجزاء المجاورة لها، مشيراً إلى أنها ستبدأ من الساعة 12.45 ظهراً وحتى السادسة مساءً، وكذلك الحال في الدمام والظهران والجبيل بالمنطقة الشرقية.
وحذر الإنذار المبكر من نشاط رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية تصل سرعتها الى أكثر من (55 كم/س) ورؤية أقل من 1 كلم، تستمر حتى الرابعة عصراً، في كلٍ من مكة المكرمة (العاصمة المقدسة وجدة وبحرة والموية والجموم وظلم والأجزاء المجاورة لها)، والقصيم (عقلة الصقور والأجزاء المجاورة والطرق السريعة)، والمدينة المنورة (الأكحل والسويرقية والحناكية)، وحائل (حائل والغزالة والأجزاء المجاورة والطرق السريعة).وفق “أخبار 24”.