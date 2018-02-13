دشَّن عميد الكلية التقنية بالخرج خالد بن عبيد الحربي اليوم مكتبة الكلية و برامج المكتبة من وسائل تدريبية وقاعات وادارة بحوث, وذلك بمبنى المسرح الرئيسي بالكلية.
وبدئ الحفل المعد لهذه المناسبة بكلمة رئيس قسم التقنية الادارية الاستاذ حسين الدوسري ، ثم ألقى امين المكتبة المكلف الاستاذ فاضل كلمة أوضح فيها أن هذه الإنجازات والامكانيات تمت بدعم عمادة الكلية, مشيرا إلى أن التدشين يخدم منسوبي الكلية وغيرهم من المهتمين في الوصول إلى منابع المعلومات المعرفية والعلمية والتدريبية من الوسائل المتاحة.
منوها بجهود شركاء الكلية في هذا المشروع.
عقب ذلك قدَّم عميد الكلية الدروع للمكرمين من قسم التقنية الادارية نظيرا لما بذلوه من التطوير والتحسين في مسيرة التدريب بالكلية.