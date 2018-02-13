وضع أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، اليوم الثلاثاء، حجر الأساس لمشروع وسط العوامية بمحافظة القطيف.
وبعد الانتهاء من وضع حجر الأساس، استمع الأمير سعود بن نايف لشرح من أمين المنطقة المهندس فهد الجبير حول مكونات المشروع.
ويُقام المشروع بمنطقة حي المسورة بالعوامية، ويتضمن المشروع أسواقاً ومجمعات تجارية ومطاعم وكافتيريات ومواقف بمواصفات متقدمة بدلاً من الحي القديم، كما يتضمن المشروع إقامة محال تجارية تعكس تراث المنطقة.
ويتضمن المشروع كذلك مركزاً ثقافياً ومباني وأبراجاً استثمارية سكنية وتجارية، كما يضم المشروع صالة رياضية ضخمة، فضلاً عن تجميل الساحات بالنوافير المائية والعيون الصناعية.
سمو #أمير_الشرقية يحفظه الله بعد وضعه حجر الأساس لمشروع وسط #العوامية في محافظة#القطيف يستمع لشرح من معالي أمين المنطقة لمكونات المشروع.#سعود_بن_نايف_في_وسط_العوامية pic.twitter.com/myBS1nxD9N
— إمارة المنطقة الشرقية (@emara_sharqia) ١٣ فبراير، ٢٠١٨