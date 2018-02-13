تحدثت مواطنة عن تجربتها المتميزة في مجال طهي الأطعمة الشعبية وكيف انتقلت من العمل في تحضير الطعام في منزلها مع الأسر المنتجة إلى فنادق الخمس نجوم لتقدم للنزلاء أحد أفضل الأطعمة المحلية والعالمية.
وأوضحت الشيف آمال المقبل أنها كانت تقوم بتحضير جميع الأطباق الشعبية والحلويات والسلطات من داخل بيتها وتبيعها للعائلات، إلا أنها عملت على تطوير نفسها وحصلت على دورة إعداد مدربين متقدمين، وشهادة مدرب معتمد دولي، وعملت في مؤسسة لتدريب العاملات المنزليات.
وأضافت آمال التي تقود حالياً فريقاً من الشباب السعودي في أحد أكبر فنادق الرياض، أنها بدأت بعد ذلك في تدريب الفتيات والمقبلات على الزواج والسيدات، ثم انتقلت للعمل في فنادق 5 نجوم، لتكون الشيف السعودي المخصص لعمل الأكلات الشعبية السعودية في تلك الفنادق.
وعبرت عن أملها في أن تطور الأسرة المنتجة أنفسهم ليصلوا لما وصلت هي إليه، وأن يتميزوا في المطبخ الإيطالي والهندي وغيرها من المطابخ العالمية، مشيرة إلى أنها تراهن على نجاح الفتيات السعوديات وبعض الأسر المنتجة في حال توفر الفرص لهن في مطابخ الفنادق.
ومن الأكلات التي تقدمها آمال، كبسة العزائم والجريش والكبابة الحائلية والمرقوق والأسماك وشتى أصناف الأكلات السعودية.
“قصة نجاح”
فتاة بدأت العمل في مشاريع الأسر المنتجة.. حتى وصلت لقيادة فريق بأحد فنادق الرياض الكبرى
تقرير الزميل محمد المشاري
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— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) ١٠ فبراير، ٢٠١٨