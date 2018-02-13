“الحميدان”: خروج منشآت من سوق العمل لا يقلقنا.. والسعوديون سيدخلون كأصحاب أعمال

كشف أحمد الحميدان نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن الوزارة ستطلق خلال الأسبوعين المقبلين برنامجاً تحت مسمى “تمكين”، يستهدف تأهيل الأفراد السعوديين والمنشآت الوطنية كي يصبحوا أصحاب أعمال.
وأوضح في تصريحات على هامش حفل تخريج دفعة من الشباب السعودي لتأهيلهم في قطاع الذهب بمركز الرميزان للتدريب أمس الإثنين، أن البرنامج سيحقق ذلك من خلال تقديم برامج تدريبية وقروض تصل إلى مليون ريال، لافتاً بحسب “الاقتصادية” إلى أنه يستهدف القطاعات الـ12 التي سبق أن أعلنت الوزارة عن توطينها.
وقال إن الوزارة تعمل على هيكلة سوق العمل، وتنظر إليه بكامل جوانبه، ليس في توظيف الشباب ورفع نسب التوطين فقط، وإنما تسعى كذلك لإدخال السعوديين إلى السوق كأصحاب أعمال، مضيفاً أن هذه الإجراءات ربما تؤدي إلى خروج بعض المنشآت من السوق لكن هذا لا يقلقنا؛ لأنه إذا خرجت منشآت تأتي منشآت أخرى.
يشار إلى أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، قد أصدر أخيراً قراراً بقصر العمل في منافذ البيع لـ12 نشاطاً ومهنة على السعوديين والسعوديات بدءاً من مطلع العام الهجري المقبل، ومن أبرز هذه النشاطات محال الساعات، ومحال النظارات، ومحال الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومحال قطع غيار السيارات، ومحال السيارات والدراجات النارية، ومحال الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، وغيرها. وفق”أخبار24″.