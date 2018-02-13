نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالصور.. شرطة الرياض تضبط مصنعاً و102 مخالف لتعبئة المبيدات ومواقع لصناعة المجوهرات

بالصور.. شرطة الرياض تضبط مصنعاً و102 مخالف لتعبئة المبيدات ومواقع لصناعة المجوهرات

+ = -
الخرج اليوم - عبدالعزيز البياهى :

ضبطت شرطة منطقة الرياض ممثلة في مركز شرطة الفيصلية والخالدية، بمشاركة المختصين بوزارات التجارة والاستثمار والبيئة والمياة والزراعة والعمل والتنمية الاجتماعية وأمانة الرياض، مصنعاً غير مرخص وسط الرياض، لتعبئة المبيدات والمواد الحيوية.

وأوضح بيان الشرطة أن الموقع المضبوط كان يحتوي على كميات كبيرة من المبيدات الحشرية والبذور المغشوشة منتهية الصلاحية، ومعدات خاصة لطباعة التواريخ وتغييرها، ولواصق لعلامات تجارية مزيفة، لافتاً إلى أنه جرى التحفظ على تلك المضبوطات تمهيداً لإتلافها.

كما تم ضبط ثلاثة مواقع غير مرخصة، عبارة عن منازل معدة لصناعة المصوغات الذهبية والمجوهرات يديرها مخالفون، وضبط (١٠٢) مخالف لنظامي الإقامة والعمل، بينهم باعة متجولون امتهنوا بيع الفواكه والخضراوات على الطرقات.

وأشار البيان إلى أن المداهمة تأتي في إطار مشاركة شرطة الرياض في حملة “وطن بلا مخالف” لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، بمشاركة عدة جهات، حيث لا تزال الحملة مستمرة حتى تحقق أهدافها.

صور

صور

صور

صور

صور

صور

صور

صور

صور

وفق”اخبار24″.

بالصور.. شرطة الرياض تضبط مصنعاً و102 مخالف لتعبئة المبيدات ومواقع لصناعة المجوهرات

13/02/2018
أخبار محلية
لا يوجد وسوم
0 273
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884971679.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


CAPTCHA Image