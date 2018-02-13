بالصور.. شرطة الرياض تضبط مصنعاً و102 مخالف لتعبئة المبيدات ومواقع لصناعة المجوهرات

ضبطت شرطة منطقة الرياض ممثلة في مركز شرطة الفيصلية والخالدية، بمشاركة المختصين بوزارات التجارة والاستثمار والبيئة والمياة والزراعة والعمل والتنمية الاجتماعية وأمانة الرياض، مصنعاً غير مرخص وسط الرياض، لتعبئة المبيدات والمواد الحيوية.
وأوضح بيان الشرطة أن الموقع المضبوط كان يحتوي على كميات كبيرة من المبيدات الحشرية والبذور المغشوشة منتهية الصلاحية، ومعدات خاصة لطباعة التواريخ وتغييرها، ولواصق لعلامات تجارية مزيفة، لافتاً إلى أنه جرى التحفظ على تلك المضبوطات تمهيداً لإتلافها.
كما تم ضبط ثلاثة مواقع غير مرخصة، عبارة عن منازل معدة لصناعة المصوغات الذهبية والمجوهرات يديرها مخالفون، وضبط (١٠٢) مخالف لنظامي الإقامة والعمل، بينهم باعة متجولون امتهنوا بيع الفواكه والخضراوات على الطرقات.
وأشار البيان إلى أن المداهمة تأتي في إطار مشاركة شرطة الرياض في حملة “وطن بلا مخالف” لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، بمشاركة عدة جهات، حيث لا تزال الحملة مستمرة حتى تحقق أهدافها.
وفق”اخبار24″.