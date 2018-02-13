وجَّه أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل بإزالة 4 مواقع في بني سعد بمحافظة ميسان جنوب الطائف، منها الشجر والحجر التي تُمارس فيها شركيات من بعض المعتمرين من جنسيات مختلفة.
وأوضحت إمارة منطقة مكة، أنه تم دك هذه المواقع وإزالة كل ما يتم التبرك به، وذلك بعد تداول مقطع في وسائل التواصل لمعتمرين يتبركون بشجرة.
وكان المقطع المتداول، أظهر مجموعة من المعتمرين من جنسية آسيوية، وهو يتبركون بشجرة في بني سعد ويقبلونها ويتمسحون بها، اعتقاداً منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم استظل تحتها.
شاهد 🎥#أمير_مكة #خالد_الفيصل يوجه بإزالة 4 مواقع في بني سعد بمحافظة #ميسان
منها الشجر والحجر التي تمارس فيها شركيات من بعض المعتمرين من جنسيات مختلفة ، وتم اليوم دك هذه المواقع وإزلة كل ما يتم التبرك به
بعد تداول مقطع في وسائل التواصل لمعتمرين يتبركون بشجرة#جولات_خالد_الفيصل٤pic.twitter.com/qS5TOqgEMq
— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) ١٣ فبراير، ٢٠١٨ وفق”أخبار24″.