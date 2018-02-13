أتاحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعاملين في الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة الخاضعين لنظام التأمينات تسجيل أي مدد عمل سابقة في تلك الجهات بأثر رجعي.
وأمهلت المؤسسة هؤلاء العاملين حتى الأول من ربيع الثاني 1440هـ للتقدم بطلب تسجيل تلك المدد.
وأوضحت أن المستندات المطلوب إرفاقها بالطلب هي: خطاب من جهة العمل، صورة الهوية الوطنية، قرار التعيين، قرار المباشرة، قرار طي القيد، وبيان الأجور السنوي أثناء فترة العمل.
ونوهت إلى أنه يمكن للمشترك تقديم تلك المستندات إلى مكتب التأمينات بنفسه، أو أن تقوم جهة العمل بإرسالها.