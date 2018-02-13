وعد رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ لاعبي الهلال بمكافأة وقدرها 10 آلاف ريال لكل لاعب، وذلك في حال الفوز في مباراتهم أمام فريق العين الإماراتي التي ستجرى اليوم الثلاثاء ضمن دوري أبطال آسيا.
وكان رئيس هيئة الرياضة قدم مكافأة 10 آلاف ريال لكل لاعب بفريق الأهلي، بعد فوزهم على فريق تراكتور الإيراني بهدف دون مقابل لتراكتور، في المباراة التي جرت أمس الإثنين في العاصمة العمانية مسقط، ضمن دور المجموعات في دوري أبطال آسيا للأندية.
ويستضيف الهلال مساء اليوم الثلاثاء نظيره العين الإماراتي بملعبه بجامعة الملك سعود، وذلك ضمن دور المجموعات في ذات المسابقة.