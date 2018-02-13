نفى حارس مدرسة 106 للبنات بجدة المصاب بطلق ناري في الفخذ، أن يكون لديه أي خلاف مع زميله حارس المدرسة المجاورة الذي أطلق النار عليه، مؤكداً أنه لم يلاحظ أي أعراض تدل على إصابة زميله بمرض نفسي.
وأبان الحارس المصاب، وفقاً لـ”المدينة”، أن حالته مستقرة بعد أن أجريت له عملية جراحية، مضيفاً أنه يخشى التعرض لنفس الموقف من زميله عند العودة للعمل.
وكان حارس المدرسة 106 للبنات بجدة أصيب الأحد الماضي في فخذه، لإطلاق النار عليه من قبل حارس مدرسة مجاورة، فيما روى نجله أن مطلق النار حضر لغرفة والده وسلم عليه وجلس بجواره، ثم أطلق النار عليه، ثم سأله هل تريد أن أطلق رصاصة أخرى على قلبك، وحاول بالفعل إطلاق رصاصة أخرى إلا أنها علقت في المسدس.
يذكر أن شرطة جدة كانت قد أعلنت أنها أوقفت الحارس المعتدي، وأنه بدأت التحقيق في ملابسات الحادثة، في حين أرجعت إدارة تعليم جدة سبب الاعتداء لخلاف شخصي بين الحارسين.