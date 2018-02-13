توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الثلاثاء، أن تستمر الرياح الجنوبية مثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على عددٍ من المناطق.
وأشارت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس المتوقعة في المملكة إلى أن سرعة الرياح قد تصل إلى أقل من 1 كم وقد تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 55 كم/ساعة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بما في ذلك الأجزاء الساحلية منها، ومنطقة حائل، تمتد حتى منطقتي القصيم والرياض.
كما توقعت الهيئة هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك وحائل والقصيم والحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية ومنطقة المدينة المنورة، فيما ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض على شمال وغرب المملكة مساءً.