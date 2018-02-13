قضت محكمة الجنايات الكويتية أمس (الإثنين)، بحبس مواطن سعودي، يعمل موظفاً بإحدى الوزارات بالكويت، 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، مع إلزامه برد مبلغ 83 ألف دينار حصل عليها كرواتب من عمله، ودفع غرامة قدرها 16 ألف دينار؛ لاتهامه بتزوير الجنسية الكويتية.
ووجهت إلى المتهم أيضاً وفقاً لصحيفة “الراي” الكويتية، تهمة ارتكاب تزوير في محررات رسمية على نحو يوهم مطابقتها للحقيقة، وهي شهادة الميلاد وشهادة إثبات الجنسية وجواز السفر، وقدمها للموظفين المختصين والمكلفين بالكتابة على أنه كويتي منتحلاً صفة مواطن آخر.
كما وجهت للمتهم تهمة الاستيلاء بغير وجه حق على المبالغ المملوكة لجهة عمله وهي رواتبه كاملة، بالإضافة إلى حصوله على قرض من أحد البنوك عن طريق تقديمه مستندات مزورة زعم فيها أنه كويتي، بخلاف استيلائه على مبلغ مالي من المؤسسة العامة للرعاية السكنية.