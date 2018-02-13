الغرف التجارية تعرب عن استيائها من “الفاتورة المجمعة” وتطالب بلقاء وزير العمل

طالبت مجالس الغرف التجارية والصناعية بمختلف مناطق المملكة، بلقاء وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص، لإبداء استيائهم من الفاتورة المجمعة الخاصة برسوم العاملين الوافدين بالقطاع الخاص، وشرح تأثيرها السلبي على الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ووجه رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد الراجحي وفقاً لـ “عكاظ”، خطاباً للغفيص طالب فيه بضرورة حضور جميع أعضاء اللجنة التجارية من معظم الغرف السعودية للاجتماع الدوري؛ لبحث المعوقات التي تواجه القطاع الخاص، والحديث عن كل هموم التجار.
وطالب رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان بإعادة النظر في الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة، وآليات تطبيق الفاتورة المجمعة وإيجاد الحلول المناسبة البديلة التي تساند وتدعم القطاع الخاص والقطاع العام.
كما أكد رئيس غرفة نجران محمد آل شرمة أن الفاتورة المجمعة سببت تذمراً بين أوساط رجال وسيدات الأعمال، خصوصاً في مناطق الحد الجنوبي لما تمر به في الوقت الحالي من ظروف راهنة، مشيراً إلى أنها ستؤثر سلباً على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة.
فيما لفت نائب رئيس غرفة أبها عبدالعزيز المغترف، إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل 90% من القطاعات في منطقة عسير، ولم تكن هذه الفاتورة في حسبانها، مبيناً أنها ستؤدي لإفلاس 40% منها.
أما رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة حائل عبدالله العديم، فطالب بتجميد رفع المقابل المالي لرخص العمل للعمالة الوافدة خلال عامي 2019 و2020، حتى يستطيع السوق استعادة توازنه.