تفاعلت هيئة حقوق الإنسان مع مقطع فيديو جرى تداوله خلال اليومين الماضيين يظهر فيه أطفال يؤدون مشهداً تمثيلياً غير لائق.
وأوضح المتحدث باسم هيئة حقوق الإنسان، محمد المعدّي، أمس (الإثنين)، رداً على المقطع، أنه تم اتّخاذ الإجراءات النظامية حيال المقطع.
يُشار إلى أن المقطع ظهر فيه 3 أطفال يتوقفن على الطريق، ليصطحب قائد سيارة من نوع “داتسون” إحداهن، فيما جاء شابان آخران بسيارة “بنتلي” واصطحبا الأخريين.
وأثار المقطع جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بالتحقيق فيه ومحاسبة المسؤولين عن تصويره.