من جانبه، رحّب رئيس مجلس إدارة الغرفة م.شويمي بن عجيان آل كتاب بالمحافظ وضيوف الغرفة، وقال: «إننا سعداء بتشريف الجميع لنا في الغرفة التي تعد صرحاً اقتصادياً يدعم مسيرة الاقتصاد الوطني لبلادنا، ويمثل حلقة وصل بينه وبين محركات الاقتصاد، وهي مئات من مختلف شركات ومؤسسات القطاع الخاص فــي المحافظة، وأكد أن الغرفة تقوم بإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بها، وتوفيرها لتكون في متناول المهتمين وذي العلاقة، كما أنها تعمل كحلقة وصل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص من خلال إبلاغ رجال الأعمال بالأنظمة والقرارات الحكومية والتعليمات ذات المساس بمشكلاتهم وقضاياهم وأوضح “آل كتاب” أن الغرفة سعت وما زالت تسعى إلى دفع مسيرة المدينة الصناعية التي تعد الأكبر من ناحية المساحة .
وعن تدشين المبنى الجديد للغرفة قال رئيس مجلس إدارتها بعد “12” عاماً من التنقل في المقار المستأجرة بات الآن للغرفة مقر تمتلكه وتفخر به وتستطيع أن تنطلق منه لتحقيق عطاء أكبر وأفضل لما يحتويه المبنى من مكاتب وقاعات رحبة تهيئ لمزيد من العمل الجاد، وأعرب “آل كتاب” في ختام تصريحه عن شكره لكل من كان له يد في إنجاز هذا المبنى من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابقين والأمانة العامة، ولكل من ساهم من منتسبي الغرفة من رجال الأعمال بالمحافظ.
وفي ختام تصريحه دعا رجال الأعمال من أبناء المحافظة ممن أسس نشاطه التجاري والصناعي في الرياض أن يلتفت لهذه البقعة الطيبة من وطنه بالاستثمار فيها وزيارة الغرفة فهي دار ملتقى للجميع.
وأوضح الأمين العام المهندس منصور بن حمود العماج أن المبنى الذي تم إنجازه في أقل من مدة عقده المتفق عليها مع مقاول التنفيذ سيكون من أحد أهم المعالم الحضارية والاقتصادية والتنموية في محافظة الخرج العلامة البارزة بطريق الملك عبدالله ، مشيراً إلى أن المبنى سيخدم ما لا يقل عن 25الفا من رجال وسيدات الأعمال ومنتسبي الغرفة التجارية من قطاعات الاعمال المختلف .