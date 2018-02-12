شاهد.. معالم تبوك وسلاسل الجبال والطائرة المهجورة تذهل مجموعة من السيّاح الروس

عبّر مجموعة من السياح الروس عن انبهارهم من المعالم السياحية التاريخية في منطقة تبوك، خلال رحلة قاموا بها مؤخراً لاكتشاف المناطق السياحية حول العالم، مؤكدين أن هذه الأماكن لو استُخدمت للسياحة سيتوافد الزوّار من كل مكان في العالم.
وبدأت الرحلة، التي وثّقوها بمقاطع فيديو نشروها على موقع “يوتيوب”، من “وادي الديسة” الذي وصفوه بالمكان الأجمل على مستوى العالم، امتداداً بجبال تبوك، وسواحل “رأس الشيخ حميد”، الواقعة بين بداية خليج العقبة، ونهاية البحر الأحمر.
وأظهرت المقاطع، التي بثّوها وتولى ترجمتها الشاب عبد الرحمن العطوي، الشبان الروس وهم يتنقلون من موقع لآخر ويتسلقون الجبال والشواطئ البحرية في منطقة تبوك، داعين أقرانهم الروس للقيام برحلات إلى هذه المواقع.
وقال أحدهم تعليقاً على منظر شروق الشمس وسط الصخور العالية والطبية الخلابة، إنه لا يمكن أن تشرق عليك الشمس في مكان أجمل من هذا المكان بصخوره العالية والجميلة، إلا وأنت شخص محظوظ للغاية.
وتجوّل السائح الروسي حول الطائرة المهجورة التي سقطت هناك قبل سنوات، ساردا قصتها وكيف تواجدت في هذا المكان، قبل أن يجد أحد سكان المنطقة، وهو يقرأ بعض التواريخ التي سجّلها زوار على جسد الطائرة الساحلية.
وتابع في وصفه للطبيعة، بأن هذه المناظر التي تمثل الهوية العربية، لا يمكن رؤيتها في أي مكان آخر، وهو يسجل واحدا من أجمل المواقع الصحراوية في السعودية، عبر وجود البحر والجبال والرمال وأشجار الصحراء المتعددة في مناظر لصحراء خلابة.
وفق”أخبار24″.