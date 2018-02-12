كشفت شرطة المنطقة الشرقية ملابسات المقطع المتداول اليوم الاثنين والذي أظهر شخصًا يحمل أداة حادة ويهدد سائق مركبة أخرى.
وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي أن المقطع المتداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يعود لبلاغ سابق من مواطن خليجي يرافقه وافد عربي تلقته شرطة محافظة الخبر قبل أيام، وتم القبض على المتهم في حينه.
وأضاف أنه تبين أن الشاب الموقوف مواطن عشريني، فيما قرر المدعي تنازله عن حقه الخاص في الدعوى، وتمت إحالة أوراق القضية لفرع النيابة العامة بالمحافظة، لاتخاذ اللازم حيالها.
يُذكر أن المقطع تدوول لشاب يهدد قائد مركبة وآخر، بأداة حادة، مع مطالبة بإيقاع العقوبات على المعتدي للحد من هذه التصرفات.
وفق “أخبار 24”.