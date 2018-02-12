أعلنت الإدارة العامة للتعليم في مكة المكرمة تعليق الدراسة ليوم غد الثلاثاء في جميع مدارسها التابعة لها (الجموم – بحرة- الكامل)، لليوم الثاني على التوالي.
وأوضحت الإدارة في بيان لها اليوم الاثنين، أن ذلك يأتي حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات، نظراً لاستمرار الحالة الجوية التي تشهدها المنطقة.
في الشأن نفسه وجّه مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري غسان بتعليق الدراسة في كافة فروع الجامعة (الجموم – الليث – القنفذة – أضم) لنفس السبب.
وكانت منطقة مكة المكرمة شهدت اليوم رياحا مثيرة للأتربة والغبار توقفت على إثرها الحركة، ومن المتوقع أن تستمر التقلبات الجوية في المنطقة حتى الغد.وفق “أخبار 24”.