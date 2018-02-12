كشفت وكالة الأحوال المدنية أن أكثر الأسماء تسجيلاً بين المواليد في السعودية خلال العام الماضي 1438هـ في الذكور “محمد” وفي الإناث “حور”.
وتفصيلاً أوضحت في إحصائية حديثة أن أكثر أسماء الذكور تسجيلاً بين المواليد في السعودية للعام الماضي هي: (محمد، وعبدالله، وعبدالعزيز)؛ فيما تَصَدّرت (حور، وغنى، وترف) أسماء الإناث.
كما تضمنّت الإحصائية أكثر الأسماء شعبية للعام 1438هـ للذكور: (علي، وفهد، وسلمان، وخالد، وعمر، ثم عبدالرحمن، وسعود) وجاءت: (جود، ونورة، وسارة، وكيان، وفاطمة، ثم ريما، وجوري) في بقية أسماء الإناث الأكثر شعبية.