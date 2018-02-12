شاهد.. طليقة ملياردير سعودي في بريطانيا تعرض قصرها الفاره للبيع بـ259 مليون ريال

عرضت كريستينا استرادا عارضة الأزياء الشهيرة، قصرها ببريطانيا في مزاد لبيعه مقابل 50 مليون جنيه إسترليني (قرابة 259 مليون ريال)، وهو الذي كانت قد حصلت عليه بعد طلاقها من ملياردير سعودي توفي قبل أكثر من عام ونصف.
وتصل مساحة القصر الفخم إلى 34 فدانا، وبه 16 غرفة نوم، مع حمّام سباحة وملعب تنس ومهبط طائرات، حصلت عليه استرادا من اتفاق للطلاق بينها وبين زوجها، في واحدة من أغلي حالات الطلاق في بريطانيا، والتي كلّفت الزوج الراحل قرابة 75 مليون جنيه إسترليني، بعد أن طلبت أولا 196 مليونًا.
وباعت “استرادا” أيضا مع القصر قطعا فنية تُقدَّر بـ4 ملايين جنيه إسترليني تضم أعمالا فنية للفنان بابلو بيكاسو وأندي وأرهول، إضافة إلى صحن ستانلس ستيل من آنيش كابور بقيمة تصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني.
يُذكر أن سبب الطلاق هو أن الزوج، الذي بلغت ثروته آنذاك قرابة 8 مليارات دولار، تزوج بأخرى لبنانية تعمل مذيعة تليفزيونية عام 2012، وأنجب منها طفلة، إضافة إلى ابنته من استرادا البالغة 16 عامًا، وقد توفي الزوج بعد حصول الزوجة على المال بأسبوعين.
يُذكر أن الزوجة كانت قد طلبت في دعوى الحصول على أموال من الزوج عقب الطلاق 40 ألف جنيه سنويا لمعاطف الفراء و100 ألف أخرى للملابس، وميزانية سفر سنوية 2.1 مليون جنيه، و600 ألف للطائرات الخاصة و250 ألفًا لحجز جناح ريتز الرئاسي في باريس لمدة أسبوع.وفق “أخبار 24”.