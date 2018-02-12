حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا غاليا مساء اليوم الاثنين بهدف نظيف على نظيره الإيراني تراكتور تبريز على ملعب السيب الرياضي في العاصمة العمانية مسقط، ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.
أحرز هدف الأهلي الوحيد اللاعب مهند عسيري في الدقيقة 67 من الشوط الثاني بعد رأسية في مرمى تراكتور بعد تنفيذ ضربة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء الخصم.
يشار إلى أن رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ كان قد وعد بصرف مكافأة 10 آلاف ريال لكل لاعب من النادي الأهلي في حال الفوز على الفريق الإيراني.
وفق “أخبار 24”.