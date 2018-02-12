كشف برنامج “حساب المواطن”، اليوم (الاثنين)، عن إحصائيات حول مستحقي الدعم في الدفعة الثالثة، ونسب توزيع الدعم المدفوع لهم.
وأوضح البرنامج أن نسبة السيدات “ربة أسرة” والأفراد المستقلين من المستحقين للدعم في الدفعة الثالثة تجاوزت 25%، من إجمالي المستحقين للدعم في البرنامج.
فيما أوضح أن 45% من الأفراد المستقلين المستحقين للدعم في الدفعة الثالثة رجال، و 55% من الأفراد المستقلين المستحقين للدعم نساء.وفق “أخبار 24”.
كما كشف أن 63% من المستحقين للدعم في الدفعة الثالثة مسجلون كأسر، و 37% من المستحقين أفراد مستقلون.