استل شابٌ سكينا بعد أن نزل من سيارته، وحاول الهجوم به على شخصين كانا في سيارة خلفه، كما ظهر في مقطع متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأظهر المقطع سيارة بها شاب يعترض طريق سيارة أخرى على أحد الطرق، ويضيق عليها طريق المرور، فيما تواجد شخصان داخلها، أحدهما وافد كان يقود السيارة، وقام الراكب بتوثيق الموقف بجواله، والإشارة إلى أن الشاب يضيّق عليهما طريق المرور، ثم همّ بالاعتداء عليهما.
وحدث أن توقف قائد السيارة في الأمام، ونزل من سيارته واتجه مباشرة إلى راكبي السيارة وهو يحمل سكينا كبيرا في يده، وعندما اكتشف وجود كاميرا، تعمد عدم إظهار وجهه، وتراجع عن الاعتداء عليهما، ودار بينهم حديث قصير، عاد بعده لسيارته، دون اتضاح السبب وراء كل ذلك، وسط تأويلات كثيرة غير مرجحة.
وفق “أخبار 24”.