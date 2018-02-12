كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم (الاثنين)، عن طريقة استفادة فاعلي الخير من خدمة “وصال” التي تساعد في الوصول إلى المحتاجين المتعففين.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، خالد أبا الخيل، أنه يمكن لفاعلي الخير تسجيل بيانات المحتاج ووسائل التواصل معه من خلال الخدمة عبر الدخول على بوابة الوزارة واختيار الخدمة، حيث يمكنه تعبئة بيانات الطلب لتتولى الوزارة مهمة التأكد ودراسة الطلب، تمهيدًا لإحالته إلى أقرب مكتب للضمان الاجتماعي.
وأشار أبا الخيل إلى أن الفئة التي لا تنطبق عليها شروط استحقاق الضمان الاجتماعي يتم تزويد الجمعيات الخيرية ببياناتهم، ليتسنى خدمتهم من خلالها، مؤكدًا أن الخدمة تستهدف فاعلي الخير فقط.وفق “أخبار 24”.